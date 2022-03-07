Близько 15 творчих колективів Закарпаття сьогодні, 5 березня, зібралися біля будівлі обласної філармонії в Ужгороді, спільно виконали гімн України та закликали лідерів країн НАТО закрити небо над Україною.

"Ми зідзвонилися і зібралися, щоб провести таку акцію на підтримку Президента України, нашого українського народу і підписати звернення до усіх країн НАТО, до лідерів країн для того, щоб небо над Україною було закрите. Тому що гинуть люди. Гинуть люди і це просто неможливо!", – розповів керівник Департаменту культури Закарпатської ОДА Євген Тищук.

"Ми прийшли для того, щоб прокричати на весь світ: Закрийте небо! Close the sky!", – додав він.

Звернення до міжнародної спільноти і до лідерів країн НАТО підписали 15 закарпатських творчих колективів. За інформацією прес-служби Закарпатської обласної військової адміністрації, представники сфери культури одні з перших долучилися до ініціативи, покликаної врятувати тисячі цивільних українців і захистити право на життя.