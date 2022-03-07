Из Сум не могут эвакуировать 2046 иностранных студентов - Верещук [ Редактировать ]
Из-за действий российской армии из Украины не могут выехать 2046 иностранных студентов. Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Все они сейчас застряли в Сумах из-за российских обстрелов.
Индия - 659 студентов, Китай - 160, Турция - 144, Нигерия - 400 студентов. Среди студентов граждане стран Ближнего Востока, Средней Азии, Африки, Юго-Восточной Азии, включая ЮАР, Казахстан, Сингапур и Саудовскую Аравию. Игнорируя обращение руководителей этих стран с просьбой предоставить гуманитарные коридоры студентам, россияне наслаждаются унижением целых стран. Даже таких как: Китай, Индия, Турция.
по теме
Россия уже дважды срывала открытие гуманитарных коридоров, обстреливая маршруты. Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
Украинские власти ведут переговоры о том, чтобы организовать эвакуацию из Гостомеля и Бучи в Киевской области, которые постоянно обстреливают российские войска. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканалов
Минобороны России объявило, что с 9:00 по киевскому времени объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи
Украинские военные продолжают оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы - в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева
В Макарове Киевской области в результате авиаудара по территории хлебозавода погибли 13 человек. Об этом сообщает ГСЧС
По состоянию на 7 марта в Киевской области сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене и Дмитровке на Бучанщине. Идут бои, наблюдается гуманитарный кризис. При обстреле Макарова повреждены школа, детсад, хлебозавод и жилые дома. Об этом сообщает Национальная полиция Украины