Из-за действий российской армии из Украины не могут выехать 2046 иностранных студентов. Об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Все они сейчас застряли в Сумах из-за российских обстрелов.