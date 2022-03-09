Киевская областная военная администрация работает над организацией процесса эвакуации во всех населенных пунктах региона. Об этом сообщает областная администрация.

Однако оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров" и искусственно создают гуманитарный кризис в населенных пунктах.

Если вам или вашим близким нужно эвакуироваться из зоны боевых действий в Киевской области, работает горячая линия: +380 (44) 363 07 34

Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее доставить помощь к тем, кто оказался в изоляции из-за действий оккупанта! Нам нужен режим тишины, чтобы спасти людей.

Регистрируют каждое обращение и адрес людей, которым необходима помощь, в том числе из города Гостомель.