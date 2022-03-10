Российский корабль произвел 5 выстрелов в небо над Одессой (видео) [ Редактировать ]
Сегодня, 10 марта, корабль Российской Федерации в Черном море произвел 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация о деталях происшествия уточняется.
Об этом заявил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Скотиняки пуляют по воробьям, потому что они мерзость", - отметил он.
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