За сутки оккупанты потеряли 266 солдат и 60 бронированных машин - Генштаб [ Редактировать ]
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 10 марта, потери российских войск в Украине составили:
- личного состава - 266,
- танков - 18 ед,
- ББМ ‒ 60 ед,
- артиллерийских систем – 2 ед,
- РСЗО - 2 ед,
- средства ПВО – 2 ед,
- автомобильной техники - 32 ед.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
- личного состава - более 12 тысяч человек,
- танков - 353 ед,
- ББМ - 1165 ед,
- артиллерийских систем - 125 ед,
- РСЗО - 58 ед,
- средства ПВО - 31 ед,
- самолетов - 57 ед,
- вертолетов - 83 ед,
- автомобильной техники - 558 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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