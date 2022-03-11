В Сумской области полицейские совместно с бойцами теробороны задержали 29 военнослужащих РФ. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Благодаря небезразличным жителям Роменщины вблизи одной из деревень, в поле была замечена группа подозрительных лиц в военной форме. Полицейские вместе с представителями территориальной обороны отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих Российской Федерации. Как объяснили нападавшие, они шли по карте на границу.

Все задержанные оккупанты переданы в соответствующие органы, где будут выяснены все обстоятельства, при которых они попали на территорию Роменского района.

Напомним, что в Украине для российских военнопленных создадут спецлагеря для восстановления страны.