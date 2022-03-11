Оккупанты убили экс-проректора ХНУВД и его внучку [ Редактировать ]
Бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел (ХНУВД), полковник Валерий Московец погиб от рук оккупантов. Об этом сообщается в Telegram Антона Геращенко.
Вместе с ним ушла и его 21-летняя внучка Настя.
Произошло это 11 марта после обстрела Дергачей Харьковской области.
Сегодня трагически погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник Валерий Иванович Московец. Российский оккупант прямым попаданием попал в жилой дом в Дергачах. Погибла также его 21-летняя внучка Анастасия.
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