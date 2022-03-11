Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, есть ли в городе случаи мародерства, и как с этим ведут борьбу.

По словам градоначальника, постыдные случаи мародерства в городе есть.

"Есть (мародерство. - ред.), если можно так сказать, "люди" - потому что я их не считаю за людей. Как можно в такой момент, когда мы все объединены, мародерствовать? Могу сказать, что полиция справляется и очень большая благодарность нашим полицейским, которые активно реагируют на такие факты", - рассказал Терехов.

Он привел случай с попыткой взломать магазин техники "Алло".

"Полиция тут же захватила этих мародеров. Потом мы связывались с хозяевами магазина, чтобы все это привели в порядок. Люди также очень сильно помогают. Знаете, сегодня город сплочен как никогда. И, конечно же, этим мародерам достается очень серьезно", - добавил мэр.