В Харькове мародерам очень серьезно достается - Терехов [ Редактировать ]
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, есть ли в городе случаи мародерства, и как с этим ведут борьбу.
По словам градоначальника, постыдные случаи мародерства в городе есть.
"Есть (мародерство. - ред.), если можно так сказать, "люди" - потому что я их не считаю за людей. Как можно в такой момент, когда мы все объединены, мародерствовать? Могу сказать, что полиция справляется и очень большая благодарность нашим полицейским, которые активно реагируют на такие факты", - рассказал Терехов.
Он привел случай с попыткой взломать магазин техники "Алло".
"Полиция тут же захватила этих мародеров. Потом мы связывались с хозяевами магазина, чтобы все это привели в порядок. Люди также очень сильно помогают. Знаете, сегодня город сплочен как никогда. И, конечно же, этим мародерам достается очень серьезно", - добавил мэр.
по теме
В селе Слобожанское на Харьковщине никогда не было никаких объектов военной инфраструктуры
Российские оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщает СБУ
Служба безопасности Украины опубликовала показания одного из российских военнопленных, который признался, что ехал не на "учения", а воевать в Украине
ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали один из районов Харькова. Об этом сообщил главы Харьковской ОГА Олег Синегубов
Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Под Харьковом ликвидировали генерал-майор российской армии Виталий Герасимов
Российский генерал, который отдал приказ бомбить Харьков родился в Чугуеве (город под Харьковом, где с советских времен находится военный аэродром). Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова (уроженка Харькова)