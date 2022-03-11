В Мариуполе ВСУ уничтожили батальонную тактическую группу [ Редактировать ]
Украинские военные уничтожили почти полностью российскую вражескую батальонную тактическую группу.
Об этом сообщает Операция Объединенных сил.
"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский хлам, пришедший на нашу землю. Так, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил россии", - говорится в сообщении.
Напомним, что Мариуполь 12 дней в блокаде. В городе нет воды, тепла, газа, электроснабжения и связи.
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