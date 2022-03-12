Под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель [ Редактировать ]
В Харьковской области Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский истребитель. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Сегодня около 12 часов в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель. Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области РФ.
Напомним, что про данным Генштаба на утро 12 марта, оккупанты потеряли в Украине 83 вертолета и 58 самолетов.
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