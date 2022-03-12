В воскресенье, 13 марта, в Херсоне готовят провокацию! Российские оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области относительно объявления очередной "народной республики". Депутатов призывают не поддаваться провокациям и не сотрудничать с агрессором.

Российские оккупанты, а также их колаборанты ищут людей и красные флаги.