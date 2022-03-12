В Херсоне готовят провокацию: ищут людей и красные флаги (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 13 марта, в Херсоне готовят провокацию! Российские оккупанты готовят "референдум" в Херсонской области относительно объявления очередной "народной республики". Депутатов призывают не поддаваться провокациям и не сотрудничать с агрессором.
Российские оккупанты, а также их колаборанты ищут людей и красные флаги.
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