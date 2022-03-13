Киевлянин переоделся в девушку и пытался попасть в Румынию по паспорту жены (фото) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
В пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией пограничники задержали парня, который пытался парня, который пытался выехать за границу, переодевшись в девушку. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Спасаясь от мобилизации, 30-летний житель столицы взял с собой ребенка и попытался пересечь границу по паспорту своей жены. Не помогли киевлянину ни макияж, ни парик.
Уклониста задержали, его будут судить по ст. 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации" и оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы.
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