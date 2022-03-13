В Ирпене оккупанты расстреляли двух американских журналистов (фото) [ Редактировать ]
В Ирпене российские оккупанты расстреляли журналистов американского издания The New York Times. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
В результате атаки 51-летний гражданин США Брент Ренауд был убит, второй ранен. Правоохранители пытаются вывезти раненого из зоны боевых действий.
Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине.
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