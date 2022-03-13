Американский сенатор из Огайо Роб Портман заявил 13 марта, что украинцы хотят иметь возможность лучше контролировать небо, и чтобы дать им шанс на борьбу, необходимо отправить истребители в Украину, в том числе и МиГ-29.

Об этом Портман сообщил в интервью CNN.

"То, что мы слышали непосредственно от украинцев, это то, что они очень хотят их. Они хотят иметь возможность лучше контролировать небо, чтобы дать им шанс на борьбу", - сказал он.



США высказались против плана Польши перебросить истребители в Украину через США и немецкую авиабазу. НАТО тоже обеспокоены тем, что поставка может быть воспринята РФ как Альянс, принимающий непосредственное участие в войне. При этом Штаты сосредоточены на предоставлении альтернативных противовоздушных систем, которые могли бы помочь защитникам Украины добиться прогресса в обороне страны.

В свою очередь, Роб Портман не разделяет такое решение США, он не понимает, почему Вашингтон не может отправить истребители, если уже отправляли Stinger и другую военную технику Киеву. По его словам, российские оккупанты обостряют ситуацию каждый день, с тех пор как пришли в Украину с оружием. В это время, украинский народ просит о способности защитить себя.

"Дайте им возможность попытаться остановить часть этого российского превосходства с точки зрения военно-воздушных сил, чтобы иметь возможность спасать жизни и, надеюсь, в конечном итоге найти мирное решение этой проблемы", - подчеркнул сенатор США.