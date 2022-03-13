В Скадовск зашли российские войска с 30 единицами техники (видео) [ Редактировать ]
В Скадовск Херсонской области 13 марта заехала колонна российских военных и расположилась в одном из детских лагерей.
Об этом вечером сообщил мэр города Александр Яковлев.
"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", – говорится в сообщении.
"Днем снова заходили в здание городского совета. В то время работников там не было. По остальным пунктам ситуация – без изменений. Скадовск – это Украина", - подчеркнул городской голова.
⚡️ Колонна войск РФ входит в Скадовск, видео от местного населения pic.twitter.com/ITpsfauN2d— Украина новости | War in Ukraine 🇺🇦 (@odesalife) March 13, 2022
по теме
У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на возможные планы проведения "референдума" на оккупированной части Херсонской области
Под Херсоном украинские бойцы уничтожили российскую пусковую установку С-300ПТ. Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко
Місцеві ради, громади та мешканці Херсонської області звертаються до держав-членів НАТО з підтримкою прохання Президента України про закриття неба над Україною для російської авіації
В ночь на 7 марта украинские войска накрыли огнем аэродром Чернобаевка возле Херсона, где оккупанты частично разместили свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника. Об этом сообщает Командование морской пехоты
Под Николаевом и Херсоном ВСУ уничтожили огромное скопление российской техники. За два дня отработки аэродрома и военной базы возле Херсона в Куйбышево удалось уничтожить порядка 245 единиц техники противника, а также личный состав, огромные объемы топлива, и 30 вертолетов