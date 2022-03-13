В Скадовск Херсонской области 13 марта заехала колонна российских военных и расположилась в одном из детских лагерей.

Об этом вечером сообщил мэр города Александр Яковлев.

"После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей на краю Скадовска", – говорится в сообщении.

"Днем снова заходили в здание городского совета. В то время работников там не было. По остальным пунктам ситуация – без изменений. Скадовск – это Украина", - подчеркнул городской голова.