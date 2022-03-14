Харьков пережил сильный ночной обстрел (фото, видео) [ Редактировать ]
Враг усилил интенсивность обстрелов Харькова и соседних населенных пунктов. Со вчерашний ночи по городу велся обстрел русскими оккупантами.
Разрушены частично многоквартирные дома и детский садик. Есть погибшие и раненые.
по теме
Российские оккупанты обстреляли центр Харькова. Снаряд попал во Дворец Труда, который находится рядом с мэрией. Вероятно, целились в горсовет. Во всех зданиях рядом - нет окон
В результате артиллерийского обстрела девятиэтажного дома на столичной Оболони погибли как минимум два человека. Еще трое - госпитализированы
Кроме того, ночью российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска
Кроме того, ночью российские военные открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска
Как не подвергнуть себя и других опасности постами в соцсетях Что можно и нельзя публиковать в соцсетях во время тревоги или авиаудара: подробная инструкция