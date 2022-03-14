Россия стала подсанкционным лидером – Кулеба [ Редактировать ]
Источник: Кабинет министров Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба констатировал выход России в мировые лидеры по количеству санкций, направленных на государство.
Об этом сообщил Кулеба на онлайн-брифинге.
"Россия опередила Иран и Северную Корею и превратилась в подсанкционного лидера. Россия стала мировым изгнанником, токсичной страной, от которой отворачивается мир", – заявил министр.
Кулеба также заверил, что Украина активно работает по закрытию всех путей обхода санкций против РФ.
Отечественные власти постоянно ведут переговоры с партнерами на Западе, чтобы те давили на третьи страны, которые россияне пытаются использовать во избежание санкций.
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