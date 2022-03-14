Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отметился на выходных неординарным достижением. После воскресного матча с "Финикс Санз" (111:140) он стал первым в истории лиги игроком, который сумел перекрыть три рубежа - набрать 10 тыс. очков, сделать 10 тыс. подборов и 10 тыс. результативных передач.

37-летний Леброн Джеймс, входящий сейчас в тройку лучших снайперов НБА всех времен, может в скором времени опередить по количеству очков, заработанных в регулярных матчах, идущего в этом рейтинге вторым Карла Мэлоуна, а затем побороться и с лидером - Каримом Абдул-Джаббаром.

В скором времени четырехкратный чемпион НБА и четырехкратный MVP регулярного чемпионата Леброн Джеймс получить статус самого результативного игрока в истории НБА. На его счету сейчас 36 793 очка.

Напомним, что Леброн Джеймс заключил пожизненный контракт с Nike.