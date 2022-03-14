Под Броварами оккупанты обстреляли остановку с людьми (видео) [ Редактировать ]
В Великой Дымерке под Броварами Киевской обласои российские оккупанты обстреляли автобусную остановку, на которой находились люди.
Два снаряда разорвались рядом с людьми. Есть ли погибшие и пострадавшие не сообщается, запись обрывается.
по теме
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что бой под Броварами Киевской области завершился полным разгромом врагов
На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, ВСУ нанесли авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов. Потери противника уточняются, сообщает генштаб ВСУ
Украинская сторона работает над тем, чтобы перейти к активным действиям по отражению наступления оккупантов возле Киева. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый замглавы МВД Украины Евгений Енин
Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату. Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы.
В Ирпене российские оккупанты расстреляли журналистов американского издания The New York Times. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко