Глава МИД Турции приедет в россию, а затем посетит Украину [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду отправится с визитом в Москву, а потом приедет в Украину.
Об этом сообщает президент Турции.
Сообщается, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправляется с визитом в Москву в среду. А в четверг он планирует посетить Украину.
Турция продолжит работы на переговорной площадке в агрессии россии против Украины.
Ранее Шольц и Эрдоган обратились к Путину с немедленным требованием.
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