Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду отправится с визитом в Москву, а потом приедет в Украину.

Об этом сообщает президент Турции.

Сообщается, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправляется с визитом в Москву в среду. А в четверг он планирует посетить Украину.

Турция продолжит работы на переговорной площадке в агрессии россии против Украины.

Ранее Шольц и Эрдоган обратились к Путину с немедленным требованием.