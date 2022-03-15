Президент США Джо Байден подписал бюджет, в котором предусматривается помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.

Об этом сообщается в его Twitter.

"Я только что подписал документ о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов", - сообщил Джо Байден.

Стоит отметить, что ранее оказание помощи в размере 13,6 млрд долларов поддержали в палате представителей США.

Из этой суммы будет выделено 6,5 млрд долларов Пентагону на военную помощь Украине. Остальные средства пойдут в другие ведомства – на гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции против Байдена.