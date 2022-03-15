Байден подписал документ о помощи Украине в 13,6 млрд долларов [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Президент США Джо Байден подписал бюджет, в котором предусматривается помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.
Об этом сообщается в его Twitter.
"Я только что подписал документ о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов", - сообщил Джо Байден.
Стоит отметить, что ранее оказание помощи в размере 13,6 млрд долларов поддержали в палате представителей США.
Из этой суммы будет выделено 6,5 млрд долларов Пентагону на военную помощь Украине. Остальные средства пойдут в другие ведомства – на гуманитарную и экономическую помощь Украине.
Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции против Байдена.
по теме
Действующий президент США обратился к россиянам и призвал их остановить агрессию России против Украины
В Риме 14 марта прошли переговоры США и Китая по поводу войны в Украине и вопросам безопасности
Кроме того, там призвали предоставить Украине средства защиты воздушного пространства
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился во Львове со своим литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом
Певица Тина Кароль, которая после начала войны выехала из Украины в Польшу, дала интервью