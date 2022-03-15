В Парламентской ассамблее Совета Европы рассмотрели резолюцию, в которой есть пункты о вооруженной агрессии РФ против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация Приднестровья.

Об этом сообщает Eurointegration.

Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрела резолюцию, частью которой является признание российской вооруженной агрессии против Молдовы в 1992 году, а также российская оккупация Приднестровья.

Члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии и Турции предложили ассамблее официально признать российскую оккупацию части Молдовы.

Стоит отметить, что представители Молдовы не стали соавторами этой поправки. Но на голосовании не голосовали против признания оккупации.

Ранее ПАСЕ единогласно приняла решение об исключении россии из Совета Европы.