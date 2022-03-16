"Для Украины уже зарезервированы 300 млрд долларов" - советник Зеленского [ Редактировать ]
Из-за санкций Центробанк россии потерял доступ к 300 млрд долларов резервов, которые находятся на счетах за пределами рф. Данная сумма уже зарезервирована для Украины. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко во время телемарафона.
Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас - это средства от Центрального банка россии, которые находятся на счетах за пределами россии и которые будут поступать к нам.
Он также добавил, что средства от арестованного имущества российской элиты также будут дополнительно поступать в фонд поддержки Украины.
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