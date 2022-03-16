Украинские войска сбили два российских истребителя над Черным морем [ Редактировать ]
Украинские зенитчики сбили еще два российских истребителя. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Самолеты противника пытались атаковать населенный пункт в Одесской области.
Сегодня, в 5 утра, на юге страны два российских истребителя Су-30СМ отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области.
Также сообщается, что самолеты сбило зентино-ракетное подразделение. Пилоты катапультировались и упали в Черное море.
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