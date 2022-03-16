Російські окупанти використовують вкрадені автомобілі з написом "Квочка" [ Редактировать ]
Брендовані вантажні автомобілі з написами "Квочка" були вкрадені російськими окупантами з птахофабрики "Чорнобаївська", яка опинилась в зоні окупації російськими військами. Про це повідомляє Ukrlandfarming.
З якою метою були викрадені автомобілі, наразі невідомо, але вочевидь вони можуть використовуватись для перевезення особового складу агресора чи вчинення провокацій.
Агрохолдинг "Авангард" просить усіх, хто побачить брендовані автомобілі "Квочка" з зазначеними нижче номерами державної реєстрації, бути вкрай обережними і повідомляти про пересування цих вантажівок територією України правоохоронні органи.
Окупанти можуть використовувати для вчинення злочинів автомобілі "Квочка" з такими номерними знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.
Нагадаємо, що найбільша в Європі птахофабрика "Чорнобаївська" у Херсонській області через воєнні дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію, що загрожує вимиранням та подальшою екологічною катастрофою.
Птахофабрика повністю знеструмлена, а виробництво повністю зупинено. Частину готової продукції і курей попри обстріли вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина з 3 млн птахів гине через неможливість її годування.
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