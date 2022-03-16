ВСУ ликвидировали сына вице-губернатора Ненецкого автономного округа РФ (фото) [ Редактировать ]
Среди российских оккупантов, погибших в Украине, числится сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова Георгий. Об этом сообщает РБК.
Гибель 230летнего Георгия Дудорова подтвердили в администрации Ненецкого автономного округа.
О смерти сына российского топ-чиновника 13 марта сообщал Следственный комитет РФ. В сообщении говорилось, что заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Дудоров Георгий - выпускник кадетского корпуса СК.
Минобороны России лишь один раз с начала войны в Украине сообщило данные о погибших российских военных. 2 марта ведомство объявило, что погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены.
Напомним, что утром 16 марта Генштаб ВСУ оценивал потери российских оккупантов вв 13,8 тыс. человек.
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