В Харькове после обстрела сгорел рынок: погибли три человека (фото) [ Редактировать ]
В Харькове российские оккупанты обстреляли рынок в районе метро "Героев Труда". После обстрела начался сильный пожар, уничтоживший рынок.
Как сообщает ГСЧС Украины, в 16:20 пожар на территории рынка потушили на площади 3 600 кв. м. В результате обстрела погибли 3 человека, 5 получили ранения.
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