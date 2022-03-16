Украина получит от Великобритании переносные зенитно-ракетныне комплексы Starstreak. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км. Сейчас они есть на вооружении только в Великобритании и ЮАР.

Кроме того, по словам Уоллеса, ранее Лондон уже поставил Киеву 2 тыс. ПТУР NLAW, теперь их число решено увеличить до 3615. Также Великобритания предоставила Украине стрелковое вооружение, бронежилеты, шлемы, продуктовые наборы и медикаменты.

Напомним, что Украина на этой неделе получит от США 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов.