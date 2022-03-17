Ночью над Днепропетровской областью средствами ПВО Воздушных Сил Украины были уничтожены два вражеских самолета. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

Напомним, что около полуночи в небе над Киевской областью был уничтожен вражеский штурмовик СУ-25 и подбит истребитель СУ-35. В общей сложности за прошлые сутки украинская ПВО уничтожила более 10 воздушных целей противника, сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.