Около полуночи в небе над Киевской областью был уничтожен вражеский штурмовик СУ-25 и подбит истребитель СУ-35. В общей сложности за сутки украинская ПВО уничтожила более 10 воздушных целей противника. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, что про данным Генштаба на утро 16 марта, оккупанты потеряли в Украине 108 вертолета и 84 самолета.