Под Киевом сбили СУ-25 и подбит СУ-35 - Залужный [ Редактировать ]
Около полуночи в небе над Киевской областью был уничтожен вражеский штурмовик СУ-25 и подбит истребитель СУ-35. В общей сложности за сутки украинская ПВО уничтожила более 10 воздушных целей противника. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Напомним, что про данным Генштаба на утро 16 марта, оккупанты потеряли в Украине 108 вертолета и 84 самолета.
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