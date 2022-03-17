Володимир Зеленський звернувся до Конгресу США [ Редактировать ]
Запровадити санкції проти всіх без винятку російських політиків і високопосадовців просить американський Конгрес Володимир Зеленський.
Президент звернувся сьогодні до законодавців з обох палат. Каже також про необхідність, аби всі до єдиної американські компанії припинили бізнес в Росії.
Про головні його меседжі і реакцію конгресменів розкаже Дмитро Анопченко.
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