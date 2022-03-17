Президент звернувся сьогодні до законодавців з обох палат.

Запровадити санкції проти всіх без винятку російських політиків і високопосадовців просить американський Конгрес Володимир Зеленський.

Президент звернувся сьогодні до законодавців з обох палат. Каже також про необхідність, аби всі до єдиної американські компанії припинили бізнес в Росії.

Про головні його меседжі і реакцію конгресменів розкаже Дмитро Анопченко.