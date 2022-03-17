Путин стоит за военными преступлениями в Украине: у Британии есть "веские доказательства" [ Редактировать ]
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что имеются "очень, очень веские доказательства" военных преступлений, совершенных в Украине, и того, что за ними стоит президент России Владимир Путин.
Однако она не назвала его военным преступником, пишет Reuters.
Президент США Джо Байден в среду назвал Путина военным преступником. На вопрос, готова ли Великобритания повторить эти слова, Трасс сказала Радио BBC:
"Есть очень, очень веские доказательства того, что военные преступления были совершены и что за ними стоит Владимир Путин. В конечном итоге Международный уголовный суд должен решить, кто является военным преступником, а кто нет, а мы должны представить доказательства".
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