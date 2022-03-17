Окупанти обстріляли Нові Петрівці: загинула дитина [ Редактировать ]
17 березня із важкої артилерії окупанти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині, в Нових Петрівцях. Загинула дворічна дитина, четверо осіб травмовано.
В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточислені травми у чотирьох осіб.
На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.
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