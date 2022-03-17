Оккупанты похитили главу Великобурлуцкой общины [ Редактировать ]
Российские оккупанты похитили главу Великобурлуцкой общины Виктора Терещенко. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Россияне проигрывают войну. От своего бессилия совершают преступления против мирного населения. Сегодня они продолжили свой террор против гражданских украинцев и взяли в плен поселкового голову Великобурлуцкой общины Виктора Терещенко. Виктора Николаевича выкрали прямо с рабочего места.
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