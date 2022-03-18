Беручи за основу фотографії та інші докази злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Воєнно-космічні сили та політична партія "Єдина Росія" мають бути внесені в списки терористичних організацій в Великій Британії та США.

Про це в коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів парламенту Великої Британії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом з законодавства Сполученого Королівства Великої Британії в сфері тероризму.

"З того, що видно по фото та інших доказах Росія є державою терористом, таким самим терористом як і основні не державні терористичні структури "Аль-Каїда" та ІДІЛ", - заявив він.

"На мій погляд, окремі структури російської держави, такі як армія, Військово-морський флот Росії, Військово-повітряні сили Росії та партія Путіна мають бути окремо внесені до списків терористичних структур, у тому числі до відповідних списків таких країн, як США та Великобританія . Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних ресурсів цим структурам розглядатиметься і переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності", - вважає британський політик.

"Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші строки. Таке визнання буде підтвердженням статусу Путіна та Росії як «вигнанця» зі світового співтовариства, яке поділяють більшість обраних політиків та громадян цих держав", - додав він.