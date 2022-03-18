Харків'яни вимагають позбутися всього, що пов’язує Харків із Росією - топонімів, назв закладів культури і почесних звань, присвоєних науковцям з країни-агресора.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"У нас немає нічого спільного з тими, хто нищить градами міста Харківщини. Ми чинимо потужний опір, бо Харків - це Україна! Наукова спільнота позбавляє громадян країни-агресора почесних звань. Вчена рада Каразінського університету позбавила звання "Почесного доктора" ректора Московського вишу Віктора Садовничого. "Почесного громадянина" у Садовничого забрала і Лозівська райрада. Соромно, що уродженець Харківщини підписав звернення російських ректорів на підтримку дій злочинця путіна", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що місцеві жителі вимагають позбутися всього, що пов’язує Харків із росією. Зокрема, йдеться і про назви вулиць, - таке звернення підписали громадські діячі.

Вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення на ім'я голови ОДА спрямував колектив театру.