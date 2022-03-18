По словам командующего Центральным командования США генерала Фрэнка Маккензи, российская оккупанты недостаточно мотивированы во время войны в Украине. В Штатах заявили об отсутствии заинтересованности в российской кампании среди военных.

"По крайней мере, с того места, где я сижу, они не кажутся особенно мотивированными или особенно вовлеченными в кампанию, которую они проводят", - заявил Маккензи.

Ранее сообщалось, что Байден подписал документ о помощи Украине в 13,6 млрд долларов.