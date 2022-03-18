Россия строит земляные валы для защиты военных позиций на северо-запад от Киева. Об свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

На новых спутниковых снимках можно увидеть защитные валы вокруг российской военной техники в районе Озер и авиабазы Антонов.

В селах Здвижовка и Берестянка, расположенных дальше к северо-западу, также можно увидеть дополнительную российскую военную технику и некоторые сооружения насыпей.