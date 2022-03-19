Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что на следующем заседании Европейского совета будет принят новый пакет санкций против россии. Польша предлагает как можно скорее добавить к ним торговую блокаду рф, заявил Моравецкий.

По словам польского премьера, речь идет о приостановке торговли сухопутными путями и запрете входа российским кораблям с товарами из рф в порты.

"Это полное отключение россии от торговли дополнительно заставит россию задуматься: не лучше ли прекратить эту ужасную войну", – сказал Моравецкий.

Также политик прокомментировал запланированную в Польше в субботу акцию по блокированию проезда российских большегрузов через польскую границу.

"Я здесь на стороне протестующих", – заявил он.