Премьер Польши предложил Евросоюзу полностью прекратить торговлю с россией [ Редактировать ]
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что на следующем заседании Европейского совета будет принят новый пакет санкций против россии. Польша предлагает как можно скорее добавить к ним торговую блокаду рф, заявил Моравецкий.
По словам польского премьера, речь идет о приостановке торговли сухопутными путями и запрете входа российским кораблям с товарами из рф в порты.
"Это полное отключение россии от торговли дополнительно заставит россию задуматься: не лучше ли прекратить эту ужасную войну", – сказал Моравецкий.
Также политик прокомментировал запланированную в Польше в субботу акцию по блокированию проезда российских большегрузов через польскую границу.
"Я здесь на стороне протестующих", – заявил он.
по теме
План по отказу Евросоюза от российских газа и нефти будет представлен в мае, а отказ от энергоносителей произойдет к 2027 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Об этом сообщает РБК и ТАСС со ссылкой на документ
Які ще обмеження можуть запровадити проти агресора?
Багато країн - залежать від... української пшениці та соняшникової олії. На черзі - випробування для іноземних фермерів. Бо поменшає їжі для худоби.
Европейский союз официально утвердил четвертый пакет санкций против россии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, а также премьер Чехии Петр Фиала и премьер Словении Янез Янша 15 марта посетят Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их делегация уже пересекла украинскую границу на поезде, сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик