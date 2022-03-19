"Оккупанты отступают от Николаева" - Ким [ Редактировать ]
По состоянию на вечер субботы, 19 марта, оккупанты отступают от Николаева. Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
В то же время враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами, делает это с расстояния 50-70 километров.
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