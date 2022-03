Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал спутниковый снимок разрушенного театра в Мариуполе. Глава МИД спросил у транснациональных компаний, которые продолжают вести бизнес с россией: как они после этого бесчеловечного преступления могут вести бизнес с москвой.

"Это руины Драматического театра в Мариуполе, где спрятались сотни мирных жителей. Бесчеловечное военное преступление России", - написал глава МИД.

Кулеба спросил у транснациональных компаний, которые все еще работают с россией или в россии: как вы можете продолжать вести с ними бизнес?

"Как вы можете кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?", – подписал снимок Кулеба.

These are the ruins of the Drama Theater in Mariupol, where hundreds of civilians hid. Inhuman Russian war crime. I want to ask multinational companies still working with or in Russia: how can you keep doing business with them? How can you feed, serve, and pay those who did this? pic.twitter.com/TCt9EzhKtU