"Это бесчеловечно и кощунственно": Папа Римский призвал остановить войну в Украине [ Редактировать ]
Папа Римский Франциск обратился с призывом прекратить войну в Украине, выступая на еженедельной воскресной проповеди перед тысячами людей, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.
Понтифик заявил, что происходящие в Украине события противоречат святости человеческой жизни, "которую необходимо защищать, а не уничтожать".
Все это бесчеловечно! Более того, это даже кощунственно, ибо противоречит священному характеру человеческой жизни, особенно беззащитной человеческой жизни, которую нужно уважать и защищать, а не уничтожать, и которая гораздо важнее любой стратегии!.. Бессмысленные массовые убийства, злодеяния повторяются каждый день, и этому нет оправдания.
16 марта Рапа Римский Франциск по телефону обсудил войну в Украине с патриархом Московским Кириллом, призвав его поспособствовать скорейшему достижению мира.
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Папа Римский Франциск обратился с призывом прекратить войну в Украине, выступая перед тысячами людей, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане
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