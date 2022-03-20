Папа Римский Франциск обратился с призывом прекратить войну в Украине, выступая на еженедельной воскресной проповеди перед тысячами людей, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

Понтифик заявил, что происходящие в Украине события противоречат святости человеческой жизни, "которую необходимо защищать, а не уничтожать".

Все это бесчеловечно! Более того, это даже кощунственно, ибо противоречит священному характеру человеческой жизни, особенно беззащитной человеческой жизни, которую нужно уважать и защищать, а не уничтожать, и которая гораздо важнее любой стратегии!.. Бессмысленные массовые убийства, злодеяния повторяются каждый день, и этому нет оправдания.

16 марта Рапа Римский Франциск по телефону обсудил войну в Украине с патриархом Московским Кириллом, призвав его поспособствовать скорейшему достижению мира.