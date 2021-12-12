Папа Римский в мессе высказался о поддержке Украины (видео) [ Редактировать ]
Папа Римский Франциск выразил поддержку Украине и народу Он молится за Украину и за урегулирование напряженности посредством серьезного международного диалога. Об этом он сказал на проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
По словам понтифика, он возносит молитвы за все церкви и религиозные общины, чтобы все напряженности удалось решить, не применяя оружие.
Возношу молитвы за дорогую Украину, за все ее церкви и религиозные общины, ее возлюбленный народ, чтобы нынешние напряженности разрешить посредством серьезного международного диалога, не прибегая к оружию.
Отмечается, что Папа Франциск пожелал, чтобы наступающее Рождество принесло Украине мир. Помимо этого глава Римско-католической церкви выразил глубокое разочарование "последней статистикой" об объемах производства оружия в мире.
Читайте также, о беженцах и мигрантах Понтифик вспомнил из-за миграционного кризиса на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. Туда с начала года устремились мигранты с Ближнего Востока, ситуация резко обострилась 8 ноября.
Кроме того, в 2022 году Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Архиепископ Мечислав в ответ на вопрос журналиста о том, надеется ли Украина на визит понтифика, точная дата судьбоносного визита пока неизвестна.
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