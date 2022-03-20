По запросу правительства Украины Австралия предоставит Украине минимум 70 тыс. тонн энергетического угля для усиления энергетической безопасности. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Австралия признана на международном уровне ведущим и надежным поставщиком энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны россии", – отметил Галущенко.

Правительство Австралии провело соответствующую работу с предприятиями угольной отрасли страны для аккумулирования объемов угля, что станет вкладом страны в обеспечение украинских потребителей надежным электроснабжением.

"Австралийская компания Whitehaven Coal будет организовывать соответствующую отправку. Сейчас по правительственной линии вместе с украинской стороной отрабатывается вопрос скорейшей поставки", - добавили в министерстве.

Стоимость угля и их доставку покроет правительство Австралии.