В Криворожском районе российские захватчики обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка в пригороде. Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 два раза из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и Зеленодольск. Последний раз в 05.20 утра. Разрушения жилых домов. По предварительным данным жертв нет. В остальных направлениях ночь прошла ровно.

Вилкул сообщил, что 22 марта в 12:00 будет уже пятая электричка из Апостолово на Кривой Рог для выезда всех желающих жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, власти помогают с расселением.