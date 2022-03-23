США намерены упростить въезд в страну для граждан Украины, которые имеют родственников среди граждан США или обладателей вида на жительство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

В частности, предлагается ускорить процедуру получения виз родственниками украинских граждан или обладателей вида на жительство в США.

Кроме прочего, особое внимание уделят общественным активистам, представителям ЛГБТ- сообщества, журналистам и другим "потенциально уязвимым" группам.

Администрация президента США намерена увеличить число сотрудников, которым предстоит заниматься обработкой заявлений на получение временного статуса, позволяющего попасть в страну по гуманитарным причинам.

Согласно последним данным ООН, Украину с 24 февраля покинуло 3 млн 528 тыс. человек. Такой отток беженцев стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.