У Харкові зруйновано 1143 об’єктів інфраструктури, з яких 998 житлових будинків. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.



"Поновлюємо усе, що можна поновити. Ми досі подаємо воду, організовуємо надання тепла у будинки", - сказав він.



Раніше Ігор Терехов повідомив про руйнування у місті понад 1000 багатоповерхівок, з яких велику частину доведеться відновлювати з нуля.