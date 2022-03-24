Мер Харкова назвав кількість зруйнованих житлових будинків у місті [ Редактировать ]
У Харкові зруйновано 1143 об’єктів інфраструктури, з яких 998 житлових будинків. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Поновлюємо усе, що можна поновити. Ми досі подаємо воду, організовуємо надання тепла у будинки", - сказав він.
Раніше Ігор Терехов повідомив про руйнування у місті понад 1000 багатоповерхівок, з яких велику частину доведеться відновлювати з нуля.
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