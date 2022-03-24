В Украине назревает экологическая катастрофа из-за трупов оккупантов [ Редактировать ]
С начала войны россия не забирает тела своих убитых солдат, которые погибли на территории Украины. Теперь они разлагаются, выделяют трупный яд и представляют большую угрозу для экологии Украины. Об этом заявил и. о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр "Суспильному".
Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд.
По его словам, тела российских военных без документов и опознавательных знаков, поэтому их трудно идентифицировать.
По норме гуманитарного международного права нужно взять биологические заборы для того, чтобы потом определить по ДНК - кто это.
Чтобы хранить трупы, Сумская военная администрация заказала 10 рефрижераторов, но из-за блокировки железной дороги их не смогли доставить. Потому найденные тела российских военнослужащих сейчас упаковывают в полиэтиленовые пакеты и хранят их.
Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после того как победим, мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям.
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