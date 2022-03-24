С начала войны россия не забирает тела своих убитых солдат, которые погибли на территории Украины. Теперь они разлагаются, выделяют трупный яд и представляют большую угрозу для экологии Украины. Об этом заявил и. о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр "Суспильному".

Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд.

По его словам, тела российских военных без документов и опознавательных знаков, поэтому их трудно идентифицировать.

По норме гуманитарного международного права нужно взять биологические заборы для того, чтобы потом определить по ДНК - кто это.

Чтобы хранить трупы, Сумская военная администрация заказала 10 рефрижераторов, но из-за блокировки железной дороги их не смогли доставить. Потому найденные тела российских военнослужащих сейчас упаковывают в полиэтиленовые пакеты и хранят их.