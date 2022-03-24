В Запорожье на полтора суток вводится комендантский час [ Редактировать ]
В Запорожье с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта вводится комендантский час. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
С 20:00 субботы 26 марта будет введен комендантский час, который закончится в 05:00 в понедельник 28 марта.
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