Дмитро Кулеба закликав світове співтовариство ввести кримінальну відповідальність за символ Z [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ закликав світове співтовариство ввести кримінальну відповідальність за символ Z. Який став символом російської агресії проти України. Як написав Дмитро Кулеба, цитую: "Z означає воєнні злочини росії, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Публічна підтримка цього варварства повинна бути заборонена!".
Уряди деяких країн ВЖЕ готові забороняти цей символ. У західних медіа його вже називають "свастикою путіна". Більше про те, як світ готовий боротися із рашистськими проявами - далі.
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